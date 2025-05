PAN Madeira debate resultados eleitorais em encontro aberto

No próximo sábado, dia 31 de Maio, durante a manhã, o PAN Madeira irá abrir as portas da sua sede a todos os filiados, filiadas e simpatizantes, para "um momento de reflexão e discussão aberta sobre os resultados das mais recentes eleições, tanto regionais como nacionais", anunciou hoje o partido.

O PAN considera "fundamental, face aos contextos políticos actuais, proporcionar oportunidade de escuta activa, partilha de perspectivas e construção colectiva", reafirmando desde modo o seu "compromisso com a transparência, a abertura ao diálogo e a participação cidadã".

“Somos um partido que valoriza a participação e que acredita que o debate construtivo com a sociedade civil é fundamental para evoluirmos enquanto projecto político. Este é um momento para ouvir, refletir e, acima de tudo, continuar a construir com todos e todas”, afirma Mónica Freitas, porta-voz regional do PAN Madeira, citada em comunicado de imprensa.

O Partido acredita que é com todas as vozes, contributos e reflexões que se constroem caminhos mais sólidos e representativos para o futuro da Região e do país, deixando o convite aberto a todas as pessoas que se queiram juntar, independentemente de serem do partido Mónica Freitas

O encontro realizar-se-á na sede regional do PAN, no Funchal, localizada na Rua Nova da Quinta Deão, n.º 2 (logo acima do Jardim de Santa Luzia), com início pelas 10 horas.