Investimento de 1,8 milhões de euros garante água de rega a 716 regantes

O presidente da ARM destaca, também, o investimento feito na Estação Elevatória de Machico, que deverá ficar concluída no final de Junho.

Está concluída a obra de redimensionamento do Reservatório do Lombo do Salão, cujos três mil metros cúbicos servirão para regar mais de 70 hectares de terrenos na freguesia da Calheta.

Nas palavras de Amílcar Gonçalves, "esta é uma obra importante" que vem garantir água de rega a pouco mais de 700 regantes, num total de 673 explorações agrícolas.

O presidente da empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM) nota que este novo reservatório vem, de certa forma, substituir um pré-existente no mesmo local, que já estava em avançado estado de degradação.

Aproveitando fundos do PRODERAM, numa obra que custou 1,8 milhões de euros, aquele responsável destaca o aumento da capacidade do reservatório, bem como a sua automação, permitindo que o mesmo seja 'gerido' a partir do Funchal, mais precisamente do Centro de Telegestão da ARM.

Está, desta forma, assegurada a distribuição de água de modo contínuo aos regantes servidos por esta nova infraestrutura, mas está, também, assegurado o abastecimento do helicóptero de combate a incêndios, em caso de necessidade.

Falando de outros investimentos da ARM em curso, Amílcar Gonçalves destaca a Estação Elevatória de Machico, que diz ser uma das mais importantes obras da empresa pública em curso no âmbito da gestão em baixa das águas residuais, que deverá estar concluída no final do mês de Junho.

Financiada pelo POSEUR, a obra representa um investimento global à volta dos três milhões de euros. "Mas justificam-se todos os euros que nós aplicámos naquela infraestrutura", sustentou o responsável pela ARM.