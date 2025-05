Assembleia agradece aos bombeiros da Região

Voto de saudação aos bombeiros da Região a propósito do Dia do Bombeiro, uma proposta do PSD, que foi secundada pelo JPP.

O Chega também saúda, mas pede que não se fique por ai e se aposta nas condições proporcionadas aos bombeiros.

O PS também se associou e agradece a acção dos bombeiros.

O CDS, de igual forma, elogia a acção dos bombeiros, mas entende que a melhor homenagem é dar condições aos bombeiros..

A IL também associa-se ao voto e critica os partidos que usam tais profissionais para combate político.