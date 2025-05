Nuno Maciel reitera disponibilidade de apoio técnico público aos agricultores

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, destacou esta quinta-feira, 15 de Maio, a disponibilidade da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em garantir o apoio técnico a todos os agricultores, não só no terreno, mas também na ajuda de elaboração de projectos agrícolas.

Durante a visita a uma exploração agrícola do produtor Carlos Duarte Andrade, na freguesia da Tabua, o governante reiterou que a Região continua a mover esforços para que o atraso provocado pela centralização do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), ao nível nacional, seja ultrapassado.

Na ocasião, o governante afirmou que a agricultura na Região está muito dinâmica, traduzindo-se numa boa oportunidade de investimento.

“Este é um bom exemplo de como se encontra o sector na Região onde o tudo o que é produzido nesta exploração consegue ser escoado para o mercado regional”, constatou o secretário regional, dando o exemplo do produtor Carlos Duarte Andrade.

O empresário agrícola começou a actividade na década de 90 impulsionado pelos fundos comunitários e desde então tem conseguido aumentar a sua actividade com bons resultados, onde a integração de tecnologia tem tido um papel determinante. O empresário também apostou na produção em estufas conseguindo desta forma mitigar as alterações climáticas e produzir mais e com menor esforço por m2 aumentando assim a sua rentabilidade.

“É este o tipo de agricultura que se deve pensar para o futuro da Região de modo a aumentar o rendimento do agricultor, mas também para contribuir para a própria autonomia alimentar da Região”, disse Nuno Maciel.