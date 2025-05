Acções de literacia alimentar da SEMEAR- Funchal enaltecidas pela FAO

A FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) destacou, recentemente, a Semana das Leguminosas, no Funchal, no âmbito das comemorações do Dia Mundial das Leguminosas 2025, celebrada a 10 de Fevereiro.

Numa nota à imprensa, o município do Funchal afirma que tem vindo a celebrar esta data anualmente, promovendo uma semana de actividades educativas no FunLab, onde as crianças aprendem sobre os benefícios das leguminosas através de jogos e preparação de pratos como húmus de grão-de-bico. "Este compromisso faz parte da Estratégia Alimentar do Funchal SEMEAR, e demonstra o esforço local em promover sistemas alimentares sustentáveis, alinhando-se às iniciativas globais da FAO que reconhecem o papel vital das leguminosas na construção de um futuro mais saudável e sustentável para todos", indica.

A iniciativa 'Leguminosas Maravilhosas', também foi enaltecida no site do Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana.

"O Município do Funchal foi reconhecido como uma das três melhores práticas, ao lado de Milão e Birmingham, na promoção de um futuro alimentar sustentável", aponta ainda.