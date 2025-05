Recital de Violino e Marimba na Capela do Hospício da Fundação Princesa Dona Maria Amélia

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta este sábado, 24 de Maio, pelas 18 horas, um recital na Capela do Hospício da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, na cidade do Funchal.

O concerto, que conta com o Legno Duo, formado pela violinista Joana Costa e o percussionista Duarte Santos, propõe uma viagem musical através de obras de compositores modernos, tais como Ney Rosauro, Mario Carro, Emmanuel Séjourné e Astor Piazzolla.

O programa inclui peças como Two Movements for Violin and Marimba, de Rosauro, considerado, - “um dos mais importantes compositores para percussão do século XX” -, About Escher, de Mario Carro, cuja música é marcada por uma “grande transparência harmónica”, Attraction, de Séjourné, e Café 1930, do emblemático Astor Piazzolla, mestre do novo tango.

O evento insere-se numa parceria com a Fundação Princesa Dona Maria Amélia, instituição fundada em 1877 e que preserva o legado da Imperatriz D. Amélia de Leuchtenberg, viúva de D. Pedro I do Brasil. “Dado ao seu histórico e à sua missão, [a Fundação] é considerada um exemplo no país”, sublinha Norberto Gomes, director Artístico da Orquestra.

O recital assume ainda uma dimensão pedagógica, com entrada gratuita para alunos e formandos do Conservatório, mediante apresentação de cartão de estudante. “Trata-se de mais uma proposta cultural num espaço com história e requinte da nossa cidade”, refere a nota da Orquestra.

Os bilhetes têm o custo de 10 euros, com descontos para jovens e crianças, e podem ser adquiridos na Ticketline, na Loja Gaudeamus, no Colégio dos Jesuítas, e, no dia do concerto, no local a partir das 17 horas.

PROGRAMA:

Ney Rosauro [n 1952] - Two Movements for Violin and Marimba;

Mario Carro [n 1979] - About Escher;

Astor Piazzolla [1921 - 1992] - Café 1930;

Emmanuel Séjourné [n 1961] - Attraction.