O cruzeiro que trouxe estrelas de Hollywood até à Madeira

Chamava-se ‘Silver Cloud’ e era o navio das estrelas. A 26 de Maio de 1995, o paquete atracou no Funchal, trazendo a bordo grandes estrelas do cinema internacional.

Foi o caso de Charlton Heston, conhecido actor protagonista de películas como ‘Ben Hur’ e ‘Planeta dos Macacos’. Acompanhado pela mulher e pelo neto, ao chegar à Madeira alugou um carro e decidiu passear pelo Funchal. Esteve no Monte, onde desceu no carro de cestos. O seu programa contou ainda com passagens pelo Cabo Girão e Pico dos Barcelos.

Também no centro do Funchal esteve o dançarino e actor Gregory Hines. Alan Arkin, Barnard Hughes, Jerry Orbach e Cliff Robertson faziam ainda parte da comitiva. Após a passagem pelo Funchal, o paquete seguia para Málaga, Palma de Maiorca, Valleta, Kithira, Santoriní e Atenas.

Duque de Edimburgo esteve na Madeira há 20 anos

O príncipe Edward, duque de Edimburgo, esteve na Madeira em Maio de 2005 para promover o golfe na Região e o DIÁRIO acompanhou tudo de perto. Edward fez-se acompanhar pela mulher, Sofia, duquesa de Wessex, para participarem no ‘Duke of Edinburgh Cup’, no âmbito do Prémio Infante D. Henrique. Entre a comitiva encontrava-se ainda o Duque de Bragança, D. Duarte Pio, e esposa, D. Isabel de Herédia.

D. Duarte Pio revelou que esta deslocação da Casal Real foi “uma forma que o Príncipe Eduardo encontrou para dar publicidade às capacidades desportivas da Madeira, numa área fundamental para o Turismo, como é o golfe” e, simultaneamente, “apoiar o Prémio Infante D. Henrique, que é a versão portuguesa do Prémio Duque de Edimburgo, que não tem funcionado cá na Madeira”.