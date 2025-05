Um homem foi hoje detido após atropelar uma multidão em Liverpool, durante as celebrações da vitória do clube desta cidade do norte de Inglaterra no campeonato britânico, segundo a polícia.

A polícia foi contactada ao final da tarde "na sequência de relatos de uma colisão entre um automóvel e vários peões" no centro da cidade, de acordo com a polícia local, que não indicou o número de vítimas.