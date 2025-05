Presidente ouve PSD, PS e Chega na quinta e quer indigitar logo o primeiro-ministro

O Presidente da República anunciou hoje que irá ouvir novamente o PSD, o PS e o Chega na tarde de quinta-feira e quer indigitar o primeiro-ministro, se possível, logo nesse dia.

"Vou ouvir primeiro os três partidos. Se eu tiver condições para logo nesse dia fazer sair uma nota de indigitação, faço", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta aos jornalistas, à saída do Convento do Beato, em Lisboa.

Questionado se tenciona receber José Luís Carneiro, candidato a secretário-geral do PS, o chefe de Estado respondeu: "Eu vou falar com a delegação que vier do PS, quem escolhe são eles".

Quanto às novas audiências aos três maiores partidos com assento parlamentar, o Presidente da República referiu que o calendário "já está definido" e irá recebê-los às 15:00, 16:00 e 17:00 de quinta-feira, dia seguinte ao apuramento dos resultados dos círculos da emigração.

"A ideia é que logo que possa indigitarei [o primeiro-ministro]", acrescentou.