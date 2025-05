Chega denuncia abandono de pensionistas, jovens e antigos combatentes pelas políticas do PS e PSD

Francisco Gomes, deputado do Chega na Assembleia da República e candidato do Chega-Madeira às Legislativas, acusou os governos do PS e do PSD de negligenciarem grupos como pensionistas, jovens, antigos combatentes e famílias portuguesas. O parlamentar madeirense criticou a actuação dos dois maiores partidos portugueses, afirmando que "estes partidos falharam na missão mais importante de todas, que é defender Portugal e proteger os portugueses que mais precisam".

O deputado argumentou que tanto o PS como o PSD não merecem governar o País, acusando-os de terem traído a confiança dos cidadãos nas últimas décadas. "Preferem proteger os grupos económicos dos amigos, preferem dar rios de dinheiro a imigrantes e minorias que nada contribuem e esquecem-se por completo de quem trabalhou uma vida inteira, de quem quer construir uma família ou de quem deu tudo pela pátria", declarou.

Na sua intervenção, Francisco Gomes traçou um quadro negativo da situação social no País: "Pensionistas vivem com miséria, famílias estão sufocadas, antigos combatentes são abandonados e jovens são empurrados para fora do país. Esta é a herança da alternância entre PS e PSD. Esta é a prova mais clara da traição ao povo e dois partidos gananciosos e incompetentes".

A política de imigração foi destacada pelo representante do Chega como o exemplo mais evidente do abandono do interesse nacional. "Transformaram o País numa porta escancarada. Há dinheiro, apoios, habitação e saúde para quem vem de fora. Mas para os portugueses, só há promessas vazias e empobrecimento", criticou.

Concluiu afirmando que o Chega está preparado para "devolver Portugal aos portugueses", prometendo: "Vamos pôr os portugueses em primeiro lugar. Portugal tem de voltar a ser dos que cá nasceram, dos que cá trabalham, dos que cá descontam. Não aceitamos mais um Estado que se ajoelha perante tudo o que vem de fora e despreza os seus próprios filhos."