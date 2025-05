Presidente da República ouve PCP, CDS-PP e BE na quinta-feira

O Presidente da República vai ouvir na quinta-feira o PCP, o CDS-PP e o BE, prosseguindo as audiências aos partidos políticos que obtiveram representação parlamentar nas legislativas antecipadas de domingo sobre a formação do novo Governo.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa irá receber o PCP às 11:30, o CDS-PP às 15:00 e o BE às 17:00 de quinta-feira.

Na terça-feira, o chefe de Estado recebeu o PSD, o PS e o Chega, e anunciou que voltará a ouvir os três maiores partidos na próxima semana, quando forem conhecidos os resultados dos círculos da emigração, que elegem quatro deputados.

Hoje, às 11:30, o Presidente da República ouviu a IL, e depois o Livre, às 15:00.

Ficam a faltar audiências aos restantes dois partidos com assento parlamentar parlamentar: PCP, CDS-PP, BE, PAN e JPP.

Nos termos do n.º 1 do artigo 187.º da Constituição, "o primeiro-ministro é nomeado pelo Presidente da República, ouvidos os partidos representados na Assembleia da República e tendo em conta os resultados eleitorais".