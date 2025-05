Union Saint-Gilloise sagra-se campeão belga pela primeira vez em 90 anos

O Union Saint-Gilloise sagrou-se hoje campeão belga de futebol pela 12.ª vez, a primeira desde 1935, ao vencer em casa no final da Liga o Gent (3-1), beneficiando ainda do empate do Club Brugge.

Ivanovic, aos 11 minutos, e um 'bis' de Promise David, aos 68 e 75, decidiram a contenda para a equipa da casa, enquanto Gudjohnsen ainda marcou para o adversário, que acabou no sexto lugar e contou com Tiago Araújo no 'onze' titular.

O título sorri, assim, ao conjunto liderado por Sébastien Pocognoli, que tem 11 títulos de campeão nacional mas não vencia desde 1934/35, um longo jejum de 90 anos para os adeptos do emblema de Saint-Gilles.

A equipa, que tem jogado nas competições europeias nas últimas épocas e agora segue para a fase de liga da Liga dos Campeões, acabou com 56 pontos, contra 53 do Club Brugge, que empatou em casa com o Antuérpia (1-1).

Em segundo lugar ficou o Brugge, que tinha conquistado em 2023/24 o seu 19.º título, ficando agora como 'vice', num histórico em que os 12 títulos do 'USG' ainda estão longe dos 34 do Anderlecht, recordista mas sem ser campeão desde 2017.

No final da fase de apuramento do campeão e acesso às competições europeias, o Genk ficou com o último lugar do pódio, seguindo para a Liga Europa, como o Anderlecht, quarto, enquanto o Antuérpia foi quinto e vai jogar a Liga Conferência 2025/26.