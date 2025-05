Dínamo Kiev sagra-se campeão da Ucrânia pela primeira vez desde 2020/21

O Dínamo Kiev sagrou-se hoje campeão ucraniano de futebol pela 17.ª vez da sua história, a primeira desde 2020/21, ao empatar em casa do Chornomorets (1-1), na 29.ª e penúltima jornada, deixando o Oleksandriya como segundo classificado.

Em Odessa, um penálti de Yarmolenko, aos 54 minutos, deu a vantagem ao conjunto da capital ucraniana e ao avançado um marco histórico, tornando-se o melhor marcador da história do clube no campeonato, com 114 golos, acima dos 113 de Serhiy Rebrov.

Khoblenko ainda empatou, aos 68 minutos, mas o ponto chegou, mesmo perante o triunfo do Oleksandriya, com Miguel Campos titular, em casa por 3-1 ante o Veres Rivne -- as duas equipas ficam separadas por três pontos a uma jornada do fim, mas o Dínamo tem vantagem no confronto direto.

Apesar dos nove empates, o conjunto de Kiev, que vai à Liga dos Campeões no próximo ano, poderá fechar, na última jornada, um título invicto, uma vez que ainda não perdeu até aqui, a que se somam 13 troféus na altura da União Soviética.

Os recordistas de conquistas, que vão acrescentar uma terceira estrela ao emblema, fruto dos 30 títulos nacionais, podem acabar invictos pela quarta vez na história, a primeira desde 2014/15, num campeonato em que o bicampeão, o Shakhtar Donetsk, vai acabar no terceiro lugar.

Foi o primeiro título de Oleksandr Shovkovsky como treinador, mas o antigo guarda-redes lendário do clube, que representou em 637 jogos oficiais, conquistou 14 campeonatos como jogador, e é o sétimo a vencer nas duas funções pelo emblema.