Paula Margarido garante que vai continuar trabalho de proximidade com as Misericórdias

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, garante que o Governo Regional vai continuar a trabalhar em conjunto com as santas casas da Misericórdia da Madeira, uma vez que "têm sido, ao longo dos séculos, verdadeiros pilares de apoio aos mais vulneráveis, perseverando a dignidade humana mesmo nas circunstâncias mais adversas", afirmou Paula Margarido, esta tarde, na Calheta.

A governante, que marcou presença na comemoração do 'Dia das Misericórdias', evento promovido pela Santa Casa da Misericórdia da Calheta, que teve um momento solene marcado pela celebração da Missa com Bênção das Opas, seguida de Procissão, motivou as palavras elogiosas e garantias de colaboração futura.

Afirmações durante a sua intervenção, na qual "reiterou o compromisso do Governo Regional continuar a trabalhar em proximidade com as quatro misericórdias da Madeira - Funchal, Santa Cruz, Machico e Calheta – garantindo condições para que a sua missão se cumpra com dignidade, qualidade e estabilidade", lê-se numa nota enviada pela SRITJ.

"Num tempo em que enfrentamos novos desafios sociais, da solidão, do envelhecimento, das vulnerabilidades económicas às complexidades das novas formas de exclusão, as Misericórdias têm um papel insubstituível", vincou a tutelar da pasta da Inclusão. Paula Margarido agradeceu também o trabalho da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, presidida pelo Provedor Mário Nunes, e teve oportunidade de conviver com os idosos da instituição.