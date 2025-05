Confusão à entrada do túnel de acesso aos balneários dos Barreiros

Os jogadores e ‘staff’ do Vizela reagiram às ‘provocações’ dos adeptos do Marítimo após o final do jogo desta sexta-feira, nos Barreiros, na última jornada da II Liga de futebol. Tudo se passou à entrada no túnel de acesso aos balneários.

Enquanto os jogadores do Vizela se encaminhavam para fora do relvado, os adeptos verde-rubros lançaram algumas provocações, já que a equipa minhota, orientada pelo madeirense Fábio Pereira, tinha acabado de falhar a subida directa à I Liga. Gerou-se a confusão, que chegou mesmo a envolver pelo menos um agente da PSP que se encontrava no local. Alguns empurrões até que os envolvidos foram afastados pelos próprios colegas vizelenses para o interior do túnel.

O Vizela chegou a estar ‘virtualmente’ na I Liga, mas o Tondela marcou em Leiria, deitando por terra as aspirações dos vizelenses. Nesse momento, os adeptos do Marítimo festejaram o golo da equipa beirã, que se adiantava no marcador em Leiria. Recorde-se que o treinador do Vizela é o madeirense Fábio Pereira, que começou a temporada no comando técnico dos verde-rubros.