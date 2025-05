Pode a roleta francesa superar as slots nos casinos online portugueses?

Mais um trimestre, mais um relatório do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) e, mais uma vez, as slots demonstram todo o seu domínio no panorama do mercado de jogo online em Portugal. Os dados do SRIJ são claros: no último trimestre de 2024, as slot machines reuniram um total de 80,2% do total de apostas nos casinos online legais do país.

Apesar de, neste trimestre em particular, ter surgido conjunturalmente em terceiro lugar, atrás da banca francesa (5,4%), a roleta francesa, que neste período reuniu 5,3% das preferências dos apostadores portugueses, costuma surgir logo em segundo lugar, geralmente com valores acima dos 6% do total de apostas.

A roleta francesa, uma das mais populares entre os jogos de mesa, está presente em praticamente todos os sites de jogo legalizados, como os listados no legalcasino.pt e outras plataformas que analisam e comparam casinos online e as suas ofertas. No entanto, poderá esta, um dia, substituir as slot machines como o jogo favorito dos portugueses? Este artigo analisa os pontos fortes e fracos de ambos os jogos e avalia as reais possibilidades de a roleta francesa conquistar o topo das preferências.

As vantagens das slots

As slots já ocupavam o primeiro lugar das preferências dos portugueses antes dos casinos online, ainda no tempo dos casinos territoriais. E desde que a actividade online começou a ser monitorizada, os valores rondaram sempre os 80%. Quais as razões deste fenómeno de popularidade? Pois bem, as slot machines cumprem três propósitos fundamentais que nenhum outro jogo cumpre.

· Em primeiro lugar, contam com regras simples e um funcionamento fácil de entender. São, por isso, bastante acessíveis aos jogadores principiantes e aos que preferem um jogo que não exija muito de si do ponto de vista racional e das tomadas de decisões. Não são necessárias grandes estratégias e basta ao jogador carregar apenas num botão para jogar;

· Em segundo, apesar de primarem pela simplicidade, prometem prémios suficientemente aliciantes para atrair jogadores e atribuem-nos de forma praticamente instantânea. Conseguem transmitir um sentimento de recompensa imediata e de adrenalina por estar perto de algo extremamente emocionante, de um jackpot;

· Por fim, são jogos altamente sensoriais, devido ao conjunto de efeitos visuais e sonoros que lhes confere uma identidade própria, e personalizáveis, por sugerirem diversas temáticas, estilos e dinâmicas possíveis. As opções de jogo, entre slots de história, do mundo natural ou de frutas ou slots com jackpots, rodadas grátis, rondas bónus, Megaways ou multiplicadores são praticamente infindáveis. Cada jogador pode jogar à sua maneira.

As limitações da roleta francesa

Já roleta francesa, apesar de ser também um verdadeiro poço de emoções, sobretudo do ponto de vista da excitação de ver a bola a rodar e a imobilizar-se e da antecipação de acertar numa aposta, apresenta uma série de limitações que travam as suas aspirações a ser o jogo favorito do público.

Acima de tudo, as regras. Não é um jogo de compreensão tão imediata como o das slots e obriga o jogador a um pequeno trabalho de estudo antes de apostar. Além disso, exige que seja o próprio a definir e escolher o tipo de aposta que quer fazer a cada ronda, ao invés de, como referimos, se limitar a clicar de forma contínua num botão. E sobretudo a versão francesa, que ainda apresenta mais duas regras próprias, a En Prison e a La Partage.

Depois, não é um jogo tão imediato. Envolve um certo cerimonial e um protocolo de colocação de apostas. As rondas não se sucedem, nem de perto nem de longe, à mesma velocidade das rodadas das slots. Mais, não possui a variedade de estilos, temáticas e de efeitos visuais e sonoros e a capacidade de personalização de que as slots gozam.

Estas razões acabam por afastar os jogadores da roleta francesa. Nuns casos por falta de paciência para se inteirarem da mecânica do jogo, noutros por falta de entusiasmo relativamente ao modelo e às opções disponíveis nos casinos online do país.

Perspectivas de mudança

Quanto a uma eventual mudança no actual cenário, uma hipotética liderança da roleta francesa não parece, de todo, possível. Poderá, à medida que o público português se vá familiarizando com os termos do jogo e se tornando mais experiente em casino online, haver uma diminuição da diferença abismal que os separa.

Mas dificilmente se caminhará para uma situação em que a roleta, com as suas regras complexas, exigência de tomada de decisão permanente e monolitismo temático, se apresente mais tentadora, entusiasmante e empolgante para o jogador português comum do que a simplicidade reconfortante, a variedade temática e a animação audiovisual das slots.

