Trump convida Papa Leão XIV para visita à Casa Branca

O Presidente norte-americano convidou Leão XIV a visitar a Casa Branca, numa carta que o vice-Presidente dos EUA entregou hoje pessoalmente ao papa, natural dos Estados Unidos.

"Foi uma boa reunião, uma reunião produtiva", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, numa conferência de imprensa sobre o encontro entre JD Vance e o papa, acrescentando que Donald Trump espera ver Leão XIV em Washington logo que seja possível.

O Vaticano já tinha divulgado uma foto do Papa nascido em Chicago a receber JD Vance e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, um dia depois de os dois responsáveis terem assistido à missa inaugural de Leão XIV.

O vice-Presidente dos EUA reuniu-se também com o bispo Paul Richard Gallagher, chefe da diplomacia do Vaticano.

Os dois homens saudaram as "boas relações bilaterais" e trocaram opiniões sobre "questões internacionais atuais, esperando que em zonas de conflito, o direito humanitário e o direito internacional sejam respeitados e seja encontrada uma solução negociada" entre as partes envolvidas, de acordo com um comunicado do Vaticano.

JD Vance e Marco Rubio, juntamente com dezenas de políticos e membros da realeza, bem como aproximadamente 200.000 fiéis, assistiram à missa na Praça de São Pedro no domingo, a marcar oficialmente o início do pontificado de Leão XIV.

Antes de se tornar Papa, Leão XIV tinha feito críticas ao Governo dos EUA, em particular sobre a política de imigração, em mensagens na rede social X, onde também fez observações negativas sobre Vance.

Apesar de tudo isso, o vice-Presidente norte-americano insistiu em dizer que os Estados Unidos estavam "muito orgulhosos" do Papa.

"As nossas orações estão certamente com ele neste início desta missão tão importante", disse Vance durante um encontro na tarde de domingo com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.