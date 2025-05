A situação continuará complicada no aeroporto de Paris-Orly na segunda-feira, uma vez que a autoridade francesa da aviação civil pediu hoje à noite às companhias aéreas que cancelassem 15% dos voos previstos para esse dia, devido a uma avaria.

De acordo com a Agência France Presse, a autoridade francesa da aviação civil (DGAC, na sigla em francês) "pede às companhias aéreas que reduzam em 15% os seus horários de voos no aeroporto de Paris-Orly para o dia de segunda-feira, 19 de maio de 2025", advertindo igualmente que "são de esperar atrasos".

A DGAC aconselha os passageiros afetados "a contactar as suas companhias aéreas para se informarem sobre a situação dos seus voos".

Os sistemas de controlo do tráfego aéreo do aeroporto francês registaram hoje uma avaria, que à noite ainda não tinha sido resolvida, fazendo com que cerca de 130 voos tenham sido cancelados, metade à partida e metade à chegada, ou seja, cerca de 40% dos 330 voos previstos.

Segundo a DGAC, "na sequência da avaria observada no sistema de controlo aéreo da torre Paris-Orly no domingo, 18 de maio, a situação está a melhorar, mas continua a exigir a regulação do tráfego aéreo".

"Estamos a gerir a situação. Não foi reparado", declarou uma fonte aeroportuária à Agência France Prese hoje à noite, depois de ter indicado anteriormente que "se trata de uma avaria no radar".

O aeroporto de Paris-Orly, situado a 10 quilómetros a sul da capital francesa, registou a passagem de mais de 33 milhões de passageiros em 2024, metade do número de passageiros do aeroporto de Paris-Charles-de-Gaulle, segundo dados publicados pela Aéroport de Paris (ADP).

Em agosto, uma avaria perturbou o sistema de tratamento das bagagens no terminal 4 de Paris-Orly durante mais de 12 horas. A avaria, "sem precedentes", afetou cerca de 10 000 passageiros em plena época alta do verão, provocando atrasos nas partidas e obrigando as companhias aéreas a efetuar voos sem bagagem de porão.