Governos contornam leis europeias para condicionar meios de comunicação

Os governos europeus estão a contornar as leis criadas pela União Europeia sobre a liberdade dos meios de comunicação e dos serviços digitais, revelou esta quarta-feira, 14 de Maio, Marius Dragomir, director do centro de investigação de Media e Jornalismo.

No âmbito do colóquio ‘A Luta Regional e Local contra a de Desinformação na Era da Globalização e da Pós-Verdade’, que decorre no Colégio dos Jesuítas, o professor na Central European University, em Viena, constatou que apesar de a União Europeia ter feito um grande trabalho na criação de legislação que combata a desinformação, os governos europeus não implementaram "muito bem as leis", já que os países-membros têm "a liberdade total para implementar a lei", colocando em causa a eficácia das medidas.

Evento internacional no Funchal aborda o combate à desinformação ‘A Luta Regional e Local contra a de Desinformação na Era da Globalização e da Pós-Verdade’ junta Universidade da Madeira e Universidade de Vigo

"O que a União Europeia fez foi muito bem pensado. É uma estratégia que tem sentido, mas, com a implementação que temos hoje na Europa, não temos evidência, não temos investigação ou dados empíricos que sugerem que a situação melhorou nos últimos anos", apontou o investigador, alertando que é necessário "implementar melhor a legislação".

Marius Dragomir revelou que no âmbito de um estudo do centro de investigação de Media e Jornalismo sobre os meios de comunicação social estatais foi constatado que "Portugal tem uma imprensa quase independente", uma realidade, descreveu, "quase única na Europa".

Segundo o projecto 'State Media Monitor', "os meios públicos de Portugal, estão, afortunadamente, na melhor categoria dos meios públicos, na categoria com mais independência".

Na Europa, revelou o investidor, existem vários países com níveis de independência dos meios de comunicação social muito baixos, nomeadamente a Roménia, a Sérvia, a Bósnia, Itália, Espanha, entre outros, onde existe muita interferência governamental na imprensa. No Mundo, "84% dos 601 meios de comunicação públicos analisados ​​são porta-vozes das agendas governamentais".

Marius Dragomir atenta que "o governo não tem que estar envolvido com o conteúdo publicado pelos meios de comunicação social".