Putin mostra-se optimista sobre negociações após conversa com Trump

O Presidente da Rússia disse hoje que o retomar das negociações com a Ucrânia "está no bom caminho", no final de um telefonema de mais de duas horas com o homólogo dos Estados Unidos.

"Os contactos entre os participantes nas negociações de Istambul foram retomados, e isso permite-nos assumir que, em geral, estamos no bom caminho", disse Vladimir Putin aos jornalistas, depois do o telefonema, numa referência aos encontros iniciados na passada semana, na Turquia.

Donald Trump e Putin conversaram durante mais de duas horas, depois de a Casa Branca ter dito que o líder norte-americano "estava frustrado" com o conflito e ter planeado um telefonema separado com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, na esperança de progredir para um cessar-fogo na guerra na Ucrânia.

Putin garantiu estar disponível para trabalhar para acabar com o conflito na Ucrânia e que é a favor de uma "solução pacífica", reconhecendo que serão necessários compromissos que sejam do agrado de ambas as partes.

O Presidente russo descreveu a conversa com Trump como "franca e significativa".

Antes do telefonema com Putin, Trump já tinha falado telefonicamente com Zelensky, mas a Casa Branca ainda não comentou qualquer das conversas.

Trump anunciou a intenção de falar com os dois líderes na passada sexta-feira, dizendo que iam discutir como parar o "banho de sangue" na Ucrânia e questões comerciais.

Na sexta-feira, representantes ucranianos e russos reuniram-se na Turquia, encontro em que o único acordo tangível foi a troca de mil prisioneiros de guerra para cada lado e a promessa de troca de listas de condições para um possível cessar-fogo.