Jovens acreditam no trabalho jornalístico como "alerta para que a futura geração cresça"

O ‘Ponto e Vírgula’ – projecto publicado mensalmente no DIÁRIO, que é coordenado pela Secretaria da Educação e tem o apoio do Plaza Madeira – completa, hoje, a sua décima série. Paralelamente, assinala-se a sétima série do suplemento ‘A Tua Vez’, dedicado à causa ambiental.

Nas palavras de Ricardo Miguel Oliveira, o ‘Ponto e Vírgula’ representa o culminar de 10 anos de trabalho em que “foram quase três mil os que participaram nas 78 edições publicadas no DIÁRIO, produzindo quase 1.200 páginas de informação, bem como partilhando talento nos inúmeros trabalhos em competição no concurso ‘Grande ideia’”.

O director do DIÁRIO de Notícias da Madeira – que falava na Festa do 'Ponto e Vírgula', na Quinta Vigia, no Funchal – fez questão de destacar, a título de exemplo, o contributo da jovem Inês Silva, do Porto Santo, vencedora do concurso ‘Grande Ideia’, na categoria de reportagem.

Quem diz acreditar que a informação tem poder e que o seu trabalho é um alerta para que a futura geração cresça com consciência e vontade de agir em defesa do que é seu…. Quem escreve que o jornalismo lhe gera entusiasmo e que gosta de ouvir e contar histórias, mesmo que mais inclinada para as ciências, certamente terá paixão eterna pelo dever de informar Ricardo Miguel Oliveira, director do DIÁRIO

Inês Silva foi a vencedora do concurso ‘Grande Ideia’, na categoria de reportagem

Entre agradecimentos, aos 239 professores envolvidos no ‘Ponto e Vírgula’ e aos 82 no ‘A Tua Vez’, às escolas, ao Governo Regional e Secretaria da Educação, restantes parceiros e jurados, Ricardo Miguel Oliveira lançou ainda uma questão: “Até quando vamos tolerar o engano?”

“Trabalhamos para nichos e pensamos no amanhã. E não nos esquecemos dos mais novos, do seu talento e do mérito que tem dado prémios, medalhas e outras distinções. Mas temos que fazer mais, sobretudo nesta era de desinformação e da mentira que exige um pacto robusto com a verificação dos factos e com a verdade”, sublinhou o director do DIÁRIO.

A propósito, Ricardo Miguel Oliveira revelou que irá entregar ao Governo um plano para a literacia mediática, “ para que tenhamos uma sociedade esclarecida de modo a fazer opções conscientes, e sobretudo estudantes bem informados e capazes de distinguir as notícias dos boatos e a realidade da ficção”.

O 'Ponto e Vírgula' é um suplemento educativo, mensal, numa parceria entre a Secretaria Regional de Educação e o Diário de Notícias da Madeira. A iniciativa visa dar espaço a estudantes e escolas secundárias da Madeira para expressarem suas opiniões, ideias e trabalhos criativos.

O conteúdo produzido por estudantes e para estudantes permitiu, em dez anos, o envolvimento de 4.127 alunos, chegou a 30 escolas e envolveu 239 professores. Em termos de publicações, o DIÁRIO possibilitou a publicação de 78 edições, num total de 1.180 páginas. Neste tempo 63 capas do suplemento foram realizadas por alunos e houve ainda 51 jovens que assumiram a função de editores das escolas da Região.

O projecto está também ‘no ar’ na TSF-Madeira, que já passou 108 programas do ‘Meia-hora com o Ponto e Vírgula’ e apresenta-se ainda na versão ‘podcast’. O projecto estendeu-se, igualmente, aos workshops ‘O PV vai à Escola’, onde chega aos alunos de modo que sejam trabalhados temas como a ilustração, o vídeo, a fotografia, a reportagem, a escrita criativa, a investigação histórica e o ‘podcast’.

A X Série do o 'Ponto e Vírgula' envolveu 543 alunos participantes, no ano lectivo 2024/2025, resultando em 506 trabalhos e 15 programas ‘Meia Hora’ na TSF.

Além desta X Série, o 'Ponto e Vírgula' terá ainda, este ano, um número extra a publicar a 17 de Junho, com ecos da festa de hoje.

A este projecto' está associado o concurso ‘Grande Ideia’, que começou no segundo ano do ‘Ponto e Vírgula’ e, em nove anos, colocou em competição 1.182 alunos e divulgou 977 trabalhos em oito categorias. Nesta edição, foram 118 trabalhos a concurso, envolvendo 128 alunos.

‘A Tua Vez’ é também um suplemento mensal publicado pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, no Diário de Notícias da Madeira, em directa coordenação com as escolas do 3.º ciclo do ensino básico. No ano transacto, este suplemento impresso em papel reciclado assumiu-se como um verdadeiro manifesto em prol do planeta, dedicando-se exclusivamente a questões ambientais.

A VII Série ‘A Tua Vez’ tem como tema central ‘A minha acção molda o meu Futuro’ e continua a abraçar a causa ambiental, que a todos diz respeito. Estiveram envolvidas neste projecto, neste ano lectivo, 25 escolas do 3.º ciclo.