Jovens têm mais futuro na Europa do que em qualquer outra região

A comissária Europeia Maria Luís Albuquerque defendeu hoje, em Braga, que os jovens "têm mais futuro na Europa do que em qualquer outra parte do mundo".

"Eu diria que os jovens têm mais futuro na Europa do que em qualquer outra parte do mundo. A Europa tem um mercado de 450 milhões de consumidores, a Europa tem recursos financeiros suficientes para financiar todas as atividades e todos os empreendimentos que os jovens queiram desenvolver, a Europa tem um conjunto de políticas destinadas a ajudá-los a crescer e a criar valor", sublinhou.

Maria Luís Albuquerque, comissária europeia responsável pelos Serviços Financeiros e União da Poupança e dos Investimentos, falava à Lusa no final de uma conferência que reuniu cerca de 250 jovens empreendedores de toda a Europa.

Aos jovens presentes, deixou uma mensagem de encorajamento, desafiando-os a que continuem a desenvolver as suas ideias e que o façam na Europa e garantindo que a Comissão Europeia "está a trabalhar para lhes dar as melhores condições para que essas ideias possam ser desenvolvidas e produzir frutos" no espaço europeu.

"A Europa tem, sobretudo, os valores que nos unem a todos e que nos diferenciam de outras regiões do mundo e, portanto, os nossos projetos de vida são potencialmente muito mais felizes aqui do que noutros sítios", acrescentou.

Para a antiga ministra das Finanças, a importância dos valores e dos recursos da Europa "é hoje bem mais reconhecida do que era no passado".

"O interesse que a Europa está hoje a despertar em outras geografias, a aproximação que nós assistimos à Europa, mostra que, de facto, nós temos um imenso potencial ainda por explorar e que, se fizermos as coisas bem feitas, serão as nossas próximas gerações a beneficiar mais disso", disse ainda.

Questionada sobre as eleições legislativas em Portugal, marcadas para 18 de maio, a comissária europeia disse apenas esperar que os eleitores participem, escusando-se a quaisquer outros comentários, "porque a comissão não interfere nos processos eleitorais nacionais, por definição".

"Em termos gerais, espero sempre que as pessoas participem nas eleições. Ainda hoje transmiti isso a um conjunto de jovens numa escola secundária aqui de Braga. Quando me perguntaram o que é que podem fazer pela Europa, desde logo podem votar nas eleições europeias. E, portanto, é um apelo à participação cívica, que faço sempre", referiu.

Nesta deslocação a Braga, inserida nas comemorações do Dia da Europa, Maria Luís Albuquerque participou também num debate com estudantes da Escola Secundária Escola Secundária Alberto Sampaio.