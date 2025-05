Nem precisa de espreitar, o forno Miele mostra o seu cozinhado em directo no telemóvel

Ver o assado ganhar cor, sem abrir a porta do forno? É possível graças ao forno Miele com tecnologia ‘FoodView’, disponível na Raimundo Ramos. O electrodoméstico integra uma câmara no interior que transmite, em tempo real, a confecção dos pratos para o seu telemóvel, através da aplicação Miele@home.

Desta forma, é lhe permitido acompanhar cada fase de cozedura, ajustar tempos ou temperaturas com um simples toque e garantir que o resultado está exatamente como quer. Tudo isto sem abrir a porta, sem perder calor e sem sair do lugar.

O modo ‘FoodView’ foi pensado para quem valoriza controlo absoluto e resultados consistentes, mesmo nas receitas mais exigentes. E, como é habitual na marca alemã, o design e a qualidade dos materiais fazem deste forno uma peça de destaque em qualquer cozinha.

Na Raimundo Ramos, encontra não só este modelo, como também uma equipa pronta a aconselhar e a acompanhar a escolha do equipamento mais adequado ao seu estilo de vida.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

No need to peek, the Miele oven shows your cooking live on your phone

Watching your roast turn golden without opening the oven door? It’s now possible thanks to the Miele oven with FoodView technology, available at Raimundo Ramos. This innovative appliance features an integrated camera that streams the entire cooking process in real time to your smartphone, via the Miele@home app.

This allows you to monitor every stage of cooking, adjust time or temperature with a simple touch, and ensure the result is exactly how you want it. All without opening the door, losing heat, or leaving your seat.

The FoodView mode was designed for those who demand complete control and consistent results — even with the most challenging recipes. And, as expected from the German brand, the refined design and premium materials make this oven a true highlight in any modern kitchen.

At Raimundo Ramos, you’ll find not only this exceptional model, but also a team ready to advise and help you choose the appliance that best suits your lifestyle.

Raimundo Ramos - Experience, Professionalism and Rigour

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Mobile: 924 171 510

Email: [email protected]

