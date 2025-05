'Velamadeira' elege lista liderada por Sérgio Jesus para o quadriénio 2025-2028

Os clubes associados da Associação Regional de Vela da Madeira (ARVM) elegeram, ontem, dia 22 de Maio, os órgãos sociais para o próximo quadriénio.

Após votação da lista única proposta e o apuramento dos respectivos votos, a equipa liderada pelo Sérgio Jesus foi votada por unanimidade dos clubes presentes.

A assembleia-geral de clubes associados decorreu, na sede da instituição, com a participação de quatro colectividades, que aprovaram o relatório e contas de 2024 (igualmente por unanimidade) e as mesmas, que subscreveram a lista proponente, correspondendo à totalidade dos votos elegíveis para a eleição dos órgãos sociais . Os trabalhos na mesa da assembleia-geral foram liderados pelo comandante Pedro Amaral Frazão.

Os seis órgãos sociais da ARVM agora eleitos para novo mandato, mobilizam 24 membros na sua totalidade, sendo encabeçados por: Pedro Amaral Frazão, na assembleia-geral; Miguel Santa Clara Gomes, no conselho fiscal; Paulo Pereira, no conselho jurisdicional; Pedro Quintas, no conselho disciplinar, Rosa Ornelas, no conselho regional de juízes e oficiais de regata e Sérgio Jesus, na direcção.