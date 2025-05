Herberto Jesus assume intenção de construir um Sistema de Saúde robusto para a área geográfica da Macaronésia

O presidente do Serviço de Saúde da RAM, Herberto Jesus, assumiu, hoje, a intenção de construir um Sistema de Saúde robusto para a área geográfica da Macaronésia. "Actualmente, o Sistema de Saúde não é apenas para a nossa Região, mas sim para a área geográfica da Macaronésia”, disse, sublinhando a importância de estabelecer uma relação que fortaleça os Sistemas de Saúde do Atlântico, entre a Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde.

Herberto Jesus participava na abertura da primeira assembleia-geral de 2025 da Federação Europeia de Autoridades Competentes e Reguladores da Medicina Dentária (FEDCAR), a convite da Ordem dos Médicos Dentistas.

Na ocasião, apresentou a visão estratégica para o futuro da Saúde na Região Autónoma da Madeira, identificando as novas tecnologias e a transformação digital como essenciais para a sustentabilidade da Região e para a captação de talento. Paralelamente, abordou a visão e a filosofia do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, baseada no modelo dinâmico KIWI, com “Conhecimento, Inteligência, Sabedoria e Interoperabilidade, com criação de valor para todos”.

No fundo, Herberto Jesus considera que o futuro da Saúde na Região será focado na tecnologia de ponta, na robotização e na integração regional de cuidados para alcançar o conceito de "felicidade", como pilar da Saúde e bem-estar.

No caso concreto da medicina dentária, destacou a criação da carreira do médico dentista no serviço público de saúde, a integração de médicos dentistas nos cuidados de saúde primários e o acompanhamento da medicina dentária ao longo de todo o ciclo de vida.

A iniciativa decorre pela primeira vez na Região Autónoma da Madeira e reúne Bastonários da Ordem dos Médicos Dentistas de 17 países europeus.