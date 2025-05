Associação Sem Limites reúne cerca de 40 profissionais em Jornadas

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites – IPSS concluiu esta sexta-feira, 16 de Maio, os trabalhos das Jornadas ASL 2025, realizadas no Hotel The Views Baía, na cidade do Funchal.

Durante dois dias de partilha e reflexão, cerca de 40 profissionais de diversas áreas participaram no evento que visou a discussão de temas fundamentais nas áreas da deficiência, inclusão e qualidade de vida.

O evento contou com painéis dedicados a temas essenciais tais como Terapia da Fala, Legislação e Direitos das Pessoas com Deficiência, Educação Inclusiva, Desporto Adaptado, Cuidador Informal, Trabalho e Emprego, Novas Tecnologias e Saúde Mental.

Em nota emitida, a organização faz questão de agradecer a todos os parceiros e oradores que contribuíram para o sucesso das jornadas, reconhecendo o esforço conjunto para a promoção da inclusão e do conhecimento na Região Autónoma da Madeira. "Foram momentos enriquecedores que permitiram rasgos de elogios, quer ao painel de oradores, quer à organização do evento", sublinhou o presidente da ASL, Filipe Rebelo, destacando ainda o trabalho contínuo da Associação Sem Limites no apoio às pessoas com deficiência.

Depois de ontem, na sessão abertura, terem estado presentes a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, a representante do Instituto de Segurança Social da Madeira, Ana Sousa, e o Subintendente do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira, Fábio Castro, a sessão de encerramento, hoje, contou com a presença de Ferdinando Jardim e Marco Rodrigues, em representação da vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal.