Euro cai após três sessões a ganhar e fica abaixo de 1,13 dólares

O euro caiu esta quinta-feira, após três sessões a ganhar, ficando abaixo dos 1,13 dólares, no mesmo dia em que foi divulgado que alguns membros do BCE teriam preferido reduzir mais as taxas de juro na reunião de abril.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1268 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1346 dólares.

O euro também caiu em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1309 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1268 e 1,1344 dólares.

Alguns membros do Conselho do Banco Central Europeu (BCE) teriam preferido reduzir as taxas de juros dos depósitos bancários em 50 pontos base na reunião de abril, em vez de 25 pontos, como o banco central decidiu.

"Alguns membros disseram que se sentiriam mais confortáveis com um corte de 50 pontos base na taxa de juros", de acordo com a ata da reunião de 17 de abril, publicada hoje pelo BCE.

Esses membros do Conselho do BCE acreditam que "os riscos negativos para o crescimento aumentaram" devido à política tarifária dos EUA, mesmo que "o conflito comercial continue relativamente brando".

Também hoje foi divulgado que os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA baixaram, na semana passada, para 227.000, divulgou o departamento do trabalho (DOL) norte-americano.

A média móvel das últimas quatro semanas fixou-se em 231.500, um aumento de 1.000 em comparação com a média não revista da semana anterior.

Divisas............quinta-feira...........quarta-feira

Euro/dólar..........1,1268.............1,1346

Euro/libra...........0,83986..........0,84379

Euro/iene............162,31............162,97

Dólar/iene...........144,06............143,64