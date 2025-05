Ciclo de concertos de Verão no Capoeira Lounge Bar arranca com tributo a Bee Gees

O Saturdays on the Balcony é um ciclo de 12 concertos de Verão que irá animar O Capoeira Lounge Bar, no Caniço-de-Baixo, aos Sábados já a partir do dia 17 Maio. O acesso é gratuito e os concertos têm a duração de 1 hora, a partir das 21:00.

Conheça a programação:

17.05 – Bee Gees – Joaquim Machado Concerto Tributo

31.05 – Piazzolla Quarteto

14.06 – BCH Trio convida Vânia Fernandes

28.06 – Elton John – Miguel Pires Concerto Tributo

12.07 – Buena Vista Social Club

26.07 – Joe Cocker – Concerto Tributo

09.08 – Noites da Madeira

23.08 – Adele – Sarah Borges em Quarteto

13.09 – Jazz Giants

27.09 – Beatles by the Beetlers – Concerto Tributo

11.10 – Triângulo

25.10 – Simon and Garfunkle – Concerto Tributo

Já este Sábado, o tributo aos Bee Gees convida-o para uma verdadeira viagem musical, dos clássicos dos anos 60 aos êxitos de Saturday Night Fever, até aos hits que marcaram os anos 90.

Capoeira Lounge Bar

Rua Baden Powell, Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2, Caniço-de-Baixo.

Informações: 291 930 930