'Liceu' Jaime Moniz acolhe Encontro Regional de Clubes Europeus

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, promove,amanhã, o Encontro Regional de Clubes Europeus (ERCE), entre as 9h30 e as 12h30, na sala de conferências da Escola Secundária de Jaime Moniz.

O evento é dirigido aos estabelecimentos do 3.º ciclo e do ensino secundário da Região Autónoma da Madeira e privilegia as escolas detentoras de um Clube Europeu, para além das que têm o estatuto de Escolas Embaixadoras do Parlamento Europeu (EPAS), as que desenvolvem projectos no âmbito do Programa Erasmus+, Educação e Formação e todas aquelas que promovem práticas de trabalho assentes na disseminação das temáticas europeias.

Este encontro regional visa consciencializar os alunos para a importância da sua participação na vida democrática da União Europeia, bem como estimular a execução da Agenda 2030, através do respeito pelos valores europeus, pela inclusão, a diversidade, incutindo nos jovens exemplos de uma verdadeira cidadania activa.

Ao longo deste ano lectivo, 18 escolas básicas e secundárias da Região constituíram formalmente um Clube Europeu.

O Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 9h30, na sessão de abertura desta iniciativa.