Chega com 15 novas caras na bancada, incluindo assessor que celebrou morte de Odair Moniz

O Chega viu o seu grupo parlamentar reforçado nestas eleições legislativas e vai levar 15 caras novas à Assembleia da República, entre os quais autarcas, dirigentes e um assessor que celebrou a morte de Odair Moniz.

Nas legislativas de domingo, o Chega conseguiu eleger pelo menos mais oito deputados, face às eleições anteriores, de 2024. Nesta altura falta ainda concluir o apuramento dos votos dos círculos da emigração, que elegem quatro deputados.

Serão pelo menos 15 os novos rostos na bancada do Chega. Um deles é Ricardo Reis, que foi no último ano assessor político do partido na Assembleia da República, é membro da direção da Juventude Chega e integra, como suplente, o Conselho de Jurisdição Nacional do partido. Foi eleito pelo círculo de Setúbal, onde ocupava o sexto lugar da lista.

Em outubro do ano passado, esteve envolto numa polémica depois de ter reagido no Twitter à morte de Odair Moniz, o cidadão cabo-verdiano que foi baleado mortalmente por um agente da PSP no bairro da Cova da Moura, com a frase: "Menos um criminoso... menos um eleitor do Bloco".

Na altura, a Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou a abertura de um inquérito a estas declarações, bem como às do líder do Chega, André Ventura, e do líder parlamentar, Pedro Pinto.

Foram vários os jovens eleitos deputados pelo Chega no domingo. Além de Ricardo Reis, também Lina Pinheiro, coordenadora da Juventude Chega de Vila Nova de Famalicão foi eleita por Braga, e Rui Cardoso, assessor do grupo parlamentar para a área da Educação, dirigente da juventude e candidato do partido à Câmara Municipal de Viana do Alentejo, foi eleito por Lisboa (11.º da lista).

Paulo Seco, líder da distrital de Coimbra, Patrícia Almeida, deputada municipal em Loures e vice-presidente da distrital de Lisboa são outros dos até agora assessores do partido que vão passar a sentar-se no plenário, eleitos por Coimbra e Lisboa, respetivamente.

João Lopes Aleixo foi eleito deputado pelo círculo de Portalegre. É presidente da Mesa da Convenção e do Conselho Nacional do partido e, desde fevereiro, deputado municipal em Lisboa, substituindo Nuno Pardal, acusado de prostituição de menores.

No círculo dos Açores, Francisco Lima substituiu Miguel Arruda, acusado de roubar malas no aeroporto, enquanto cabeça de lista. O veterinário, empresário na área dos produtos químicos e deputado no parlamento regional açoriano, vai rumar a Lisboa na nova legislatura.

Também por Setúbal foi eleita Cláudia Estêvão, enfermeira e vogal do Chega na Assembleia de Freguesia da Quinta do Anjo, em Palmela.

Outro autarca eleito deputado à Assembleia da República foi António Ricardo Moreira, adjunto da distrital de Faro do Chega, deputado municipal em Olhão e candidato àquela câmara municipal algarvia.

Cristina Vieira, médica, foi eleita deputada por Leiria. Adjunta da Comissão Política Distrital de Leiria, foi anunciada como candidata à Câmara Municipal de Óbidos nas eleições autárquicas deste ano. Nas eleições europeias do ano passado, integrou, como suplente, a lista de candidatos do partido ao Parlamento Europeu.

Catarina Salgueiro, advogada e candidata à câmara de Almeirim, foi eleita deputada por Santarém. Pelo mesmo círculo, foi eleito também José Dotti, líder daquela distrital do Chega (segundo da lista).

Outro novo nome que se vai juntar à lista de deputados do Chega é Pedro Tavares dos Santos, secretário da Comissão Política Distrital de Aveiro. No seu perfil de Facebook manifestou-se contra a vacina para a covid-19 ou as medidas de proteção recomendadas durante a pandemia, como o uso de máscara.

Pelo Porto foram eleitas também Idalina Moreira Costa, advogada, e Patrícia Nascimento.