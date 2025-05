Autarquia do Funchal abre concessão de lojas no Mercado da Penteada

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) lançou a abertura de um procedimento para a concessão de três lojas actualmente encerradas no Mercado da Penteada. A medida insere-se numa estratégia de revitalização daquele espaço comercial, procurando aumentar a atractividade junto da população. Os interessados dispõem do prazo de dez dias, para apresentar proposta, devendo consultar as condições de candidatura em https://cmfdoc.funchal.pt/publicita%C3%A7%C3%B5es/concursos/a-decorrer.html

A autarca Cristina Pedra sublinha que uma das formas de captar mais clientes para o Mercado da Penteada passa por proporcionar "mais" e "melhor" oferta de comércio ou serviços. O objectivo é não só dinamizar o mercado, mas também apoiar a economia local e incentivar a instalação de novos negócios naquele espaço emblemático da cidade.

O procedimento para concessão prevê que as lojas possam vir a acolher actividades comerciais diversificadas, ajustadas às necessidades e expectativas dos fregueses e visitantes.

Os Mercados Municipais continuam a desempenhar um papel essencial na economia local e de proximidade, sendo espaços onde a qualidade e a autenticidade dos produtos e serviços são valorizadas.

Refira-se que o atual executivo da Câmara Municipal do Funchal tem vindo a implementar diversas iniciativas que visam dinamizar os mercados municipais, bem como efetuado melhoramentos e requalificação das infraestruturas, não só naquele espaço, mas também no Mercado dos Lavradores.