Nova Direita denuncia especulação dos preços nas superfícies comerciais

O partido Nova Direita, na reta final da campanha eleitoral, denuncia a especulação em relação ao preços praticados nas superfícies comerciais, nomeadamente os supermercados e lamenta a falta de fiscalização por parte das entidades competentes.

"Nos tempos de hoje, muitas famílias não têm opção de escolha nos alimentos que irão colocar em cima da mesa para sustentar os seus filhos", aponta Paulo Azevedo, na sequência de uma acção de campanha de contacto com a população, junto ao centro comercial Anadia Shopping, no Funchal.

Paulo Azevedo apelou ao voto para poder colocar as suas propostas em prática, "atraindo mais marcas de supermercado para a Madeira" e baixando os impostos, "colocando nas mãos do povo opção de escolha nos alimentos". Pretende ainda aumentar a produção agrícola regional com incentivos para os jovens poderem criar novas empresas para fins agrícolas.



O partido quer ainda a valorização do sector das pescas com a revisão dessa portaria. No fundo, pretende "entregar o mar da Madeira aos nossos pescadores", reduzindo a autorização para os barcos de pesca dos outros países, "porque os madeirenses não podem continuar a comer peixe pescado no nosso mar e depois ser vendido pelos espanhóis ao preço que querem".

"A luta da Nova Direita será sempre pela qualidade de vida das famílias, juntos vamos fazer a diferença", termina o cabeça-de-lista.