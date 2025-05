O Coro de Câmara da Madeira participará na quinta-feira, pelas 21 horas, no Cais 8, na cidade do Funchal, no concerto da Banda Militar da Madeira, que contará também com a presença da Orquestra de Bandolins e do Conservatório Escola das Artes, através dos alunos do curso profissional de Música e a classe de Dança Contemporânea, espectáculo integrado nas festividades da Festa da Flor.

Como destaca o programa da Festa, “a Banda da Zona Militar da Madeira apresenta um concerto que oferece ao público madeirense e aos visitantes uma oportunidade rara de apreciar a simbiose entre uma Banda Militar e a variedade de grupos da Região; numa fusão que juntará a música militar à voz, à dança e aos grupos tradicionais. Serão interpretados temas regionais, nacionais e internacionais, orquestrados especialmente para este concerto”.

Os bilhetes gratuitos estão disponíveis no Posto de Informação Turística, localizado na avenida Arriaga.

No dia 17, na igreja da Ribeira Brava, pelas 16h30m, o CCM apresenta um pequeno concerto, seguido da solenização eucarística pelas 17 horas. Mais tarde, terá lugar um convívio entre os sócios do Coro de Câmara da Madeira (coralistas e não coralistas), actividades integradas no 54.º aniversário da instituição.

No dia 18, pelas 18 horas, no Museu da Baleia, no Caniçal, o Coro de Câmara da Madeira realiza um concerto integrado nas comemorações dos 35 anos do museu (fundado em 28 de Maio de 1990).

Fundado em 1971, o CCM é um dos coros mais antigos em actividade na Região. Em Julho de 1991, por resolução do Governo Regional da Madeira, foi declarado Instituição de Utilidade Pública.

Constituído por cerca de 4 dezenas de coralistas distribuídos por quatro naipes – sopranos, contraltos, tenores e baixos –, e para além de actuar em cerimónias oficiais, teatros, igrejas e praças públicas, o Coro desenvolve uma acção de ensino musical e coral para músicos e pessoas sem formação musical.