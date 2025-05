Concerto com jovens solistas laureados "correu extraordinariamente bem"

A Orquestra Clássica da Madeira apresentou, hoje, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, o concerto com os três jovens solistas laureados do 'Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode. Luísa de Sousa Margalho no violino, Joaquim Rodrigo Vieira Florença no eufónio e Susana Raquel Freitas Gomes no Canto actuaram com a OCM, sob a direção do jovem maestro açoreano Henrique Constância.

"O concerto de hoje correu extraordinariamente bem para todos os solistas, sendo evidente a alegria e satisfação demonstrada nesta realização pessoal que muito representa para cada um deles", disse o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes.

A Orquestra Clássica da Madeira deixa uma nota de apreço pela dedicação dos professores na preparação destes jovens e um reconhecimento às famílias destes, pelo apoio incondicional demonstrado ao longo deste percurso". Norberto Gomes

Norberto Gomes diz que "é com orgulho" que a OCM acompanha a formação destes jovens e estas apresentações "revelam-se exemplos para os seus colegas de uma forma também responsabilizante".

Estes jovens também são olhados com reconhecimento pelos seus professores e pelas instituições de ensino onde estão integrados". Norberto Gomes

O director artístico da Orquestra Clássica da Madeira acrescentou que "estas manifestações culturais têm contribuído com resultados artísticos e pessoais por ser um projecto sólido, consistente e de continuidade, que vem de uma forma inequívoca contribuir para o reconhecimento do investimento da orquestra no apoio e consolidação de carreiras dos jovens artistas".

Este concerto esteve igualmente integrado na iniciativa 'Parlamento Mais Perto', no âmbito do Protocolo entre a Assembleia Legislativa da Madeira e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas na qualidade de gestora da Orquestra Clássica da Madeira.