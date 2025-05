Rei Carlos III vai deslocar-se ao Canadá para reafirmar a soberania canadiana

O rei Carlos III do Reino Unido vai ler o chamado discurso do trono no parlamento canadiano, a 27 de maio, para reafirmar a soberania canadiana, informaram hoje altos funcionários britânicos.

A viagem de Carlos III e da sua esposa Camila é a sua primeira visita oficial ao Canadá desde que se tornaram monarcas do Reino Unido.

De acordo com a agência espanhola EFE, altos funcionários canadianos envolvidos na organização da visita afirmaram hoje que a viagem dos monarcas "é um passo importante para mostrar que o Canadá está firmemente fundamentado na sua Constituição".

A visita real ocorre numa altura em que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou em várias ocasiões o seu desejo de anexar o Canadá e declarou que a fronteira que divide os dois países é uma linha "artificial" criada arbitrariamente no passado.

"É um momento importante para sublinhar a nossa relação com a coroa, as nossas diferenças com outros países e a ligação que temos com a Commonwealth, bem como para demonstrar que somos um país soberano", acrescentaram as mesmas fontes que pediram anonimato para falar com os órgãos de comunicação social.

Embora o discurso do trono seja um acontecimento simbólico no sistema parlamentar canadiano, no qual o monarca abre uma nova sessão da Câmara Baixa lendo a agenda do governo, é apenas a terceira vez na história que a mensagem é lida pelo Rei ou Rainha do Reino Unido.

O significado da visita é ainda maior se tivermos em conta que Carlos III, de 76 anos, está a meio de um tratamento contra um cancro de tipo ainda desconhecido, que foi descoberto em 2024.

As autoridades canadianas revelaram que, durante a sua estadia de dois dias no Canadá, Carlos III será acompanhado por um médico canadiano "em caso de emergência médica com Suas Majestades ou qualquer membro da delegação britânica", uma vez que os médicos britânicos não estão autorizados a tratar doentes em solo canadiano.

Os monarcas britânicos deverão chegar a Otava na tarde de segunda-feira, 26 de maio, e serão recebidos no aeroporto da capital canadiana pelo Governador-Geral e pelo Primeiro-Ministro Mark Carney.

Acontece que Carney foi governador do Banco de Inglaterra entre 2013 e 2020.

Na terça-feira, dia 27, Carlos III e Camilla deslocar-se-ão ao edifício do Parlamento canadiano numa carruagem escoltada por um destacamento de cavalaria da Polícia Montada do Canadá.

Depois de proferirem o discurso do trono, que abrirá oficialmente a 45ª sessão do Parlamento canadiano, os monarcas depositarão uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido, no National War Memorial, o seu último ato público no país.