Empossado novo Governo do Canadá com foco na economia e nas relações com os EUA

O primeiro-ministro do Canadá apresentou hoje o novo Governo, com a promessa de relançar a economia, reforçar as relações com os Estados Unidos e responder aos desafios das alterações climáticas e do custo de vida.

"O novo Governo foi eleito com um mandato claro para agir com urgência e determinação. Cada membro deste executivo está mandatado para liderar com novas ideias, foco e ação decisiva", afirmou Mark Carney, num comunicado divulgado após a posse, no Rideau Hall, em Otava.

O novo executivo integra 28 ministros e 11 secretários de Estado.

François-Philippe Champagne mantém-se à frente do Ministério das Finanças e da Administração Fiscal, enquanto Chrystia Freeland regressa como ministra dos Transportes e do Comércio Internacional. Anita Anand assume a pasta dos Negócios Estrangeiros, e Gary Anandasangaree lidera agora o Ministério da Segurança Pública.

Entre as novas entradas no gabinete, destaca-se Evan Solomon, que ficará responsável pelo recém-criado Ministério da Inteligência Artificial e Inovação Digital, e Rebecca Alty, nomeada ministra das Relações entre a Coroa e os Povos Indígenas.

Lena Metlege Diab assume o Ministério da Imigração, Marjorie Michel fica com a Saúde, e Mélanie Joly liderará a Indústria, com responsabilidades adicionais no Desenvolvimento Económico do Quebeque. Dominic LeBlanc será o principal interlocutor para as relações com os Estados Unidos e para as pastas constitucionais.

Inspirado no modelo britânico, o novo executivo vai adotar uma estrutura com um núcleo central de ministros que se vão reunir regularmente, enquanto outros membros terão funções descentralizadas e mais específicas.

O objetivo é acelerar a implementação de projetos estratégicos e de investimento.

Entre os 11 secretários de Estado designados, incluem-se Stephen Fuhr (Aquisições da Defesa), Marie Lemay (Agência de Administração Fiscal do Canadá), Nathalie Provost (Natureza) e John Zerucelli (Trabalho).

O executivo comprometeu-se a trabalhar em estreita articulação com as províncias, territórios e comunidades indígenas, promovendo investimentos estruturantes com vista à construção de "uma economia unificada, forte e resiliente --- a mais robusta do G7".

Dos 28 ministros nomeados, nove foram eleitos pela primeira vez nas legislativas de 28 de abril. Todas as províncias e os Territórios do Noroeste têm representação no novo gabinete, que reforça a presença de mulheres e de membros de comunidades sub-representadas.

Esta remodelação marca o início do segundo Governo de Mark Carney, depois da vitória do Partido Liberal nas eleições legislativas antecipadas, em que prometeu reposicionar o Canadá numa nova era de crescimento económico sustentável e cooperação internacional reforçada.

Nas eleições de 28 de abril, os liberais garantiram 170 dos 343 lugares na Câmara dos Comuns, ficando a dois mandatos da maioria absoluta.

Foi o quarto mandato consecutivo do partido e o terceiro governo minoritário seguido.

Os conservadores elegeram 143 deputados, o Bloco Quebequense 22, o Novo Partido Democrático (NDP) sete, e o Partido Verde um.