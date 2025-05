Trump gaba-se de que o irmão do Papa Leão XIV é republicano

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sublinhou hoje que um irmão do Papa Leão XIV é republicano e revelou que pretende recebê-lo na Casa Branca, depois de já ter convidado o primeiro sumo pontífice norte-americano.

"Gosto do papa e gosto do irmão. Sabia que o irmão dele --- na verdade, os dois, mas um em particular --- é um grande fã do MAGA?", apontou, numa referência ao "Make America Great Again" ["Engrandecer de Novo a América", em português], o principal 'slogan' do republicano.

O republicano sublinhou, nos corredores do Congresso, que o irmão do Papa Leão XIV "é MAGA e está com Trump".

"Estou ansioso por convidá-lo para a Casa Branca. Quero apertar-lhe a mão e dar-lhe um grande abraço", acrescentou.

O nova-iorquino estendeu o mesmo convite ao próprio Papa, como revelou na segunda-feira a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

O Papa, o primeiro norte-americano da história (embora também tenha nacionalidade peruana), recebeu a carta-convite do vice-presidente dos EUA, JD Vance, que assistiu à sua missa inaugural no Vaticano no domingo.

"O vice-presidente entregou ao papa uma carta do presidente e da primeira-dama, expressando os seus mais calorosos votos e convidando-os para a Casa Branca o mais rapidamente possível", destacou Leavitt, em conferência de imprensa.

O irmão mais velho do Papa, Louis Prevost, que é apoiante de Trump e partilha conteúdos do presidente no Facebook, revelou à agência Efe, em entrevista, que espera que o novo papado "não se torne politizado" e manifestou confiança de que o sumo pontífice unirá os liberais e os conservadores da Igreja Católica.

Louis Prevost assistiu à missa de entronização no Vaticano e, depois, o novo papa quebrou o protocolo ao dar-lhe um caloroso abraço.

Sabe-se que Leão XIV votou em várias primárias do Partido Republicano dos EUA até 2016 e não votou nas eleições presidenciais desse mesmo ano, que Trump venceu pela primeira vez, nem nas eleições de 2020, que o democrata Joe Biden venceu.

Antes de ser eleito papa, republicou críticas à política de imigração de Vance e Trump na rede social X.

O cardeal Robert Francis Prevost, 69 anos, foi eleito Papa, após dois dias de conclave, na Cidade do Vaticano, e assumiu o nome de Leão XIV.

Nascido em Chicago, Estados Unidos, o novo Papa tem ascendência espanhola e nacionalidade peruana, e pertence à Ordem de Santo Agostinho.

Leão XIV sucede ao Papa Francisco, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos.