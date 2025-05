Papa Leão XIV recebe hoje Zelensky em audência, anuncia o Vaticano

O Papa Leão XIV vai receber hoje o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou o Vaticano.

Leão XIV, no final da missa de inauguração do seu pontificado, que teve lugar esta manhã na Praça de São Pedro, no Vaticano, referiu-se à "Ucrânia mártir", que espera "negociações para uma paz justa e duradoura".

"A Ucrânia está finalmente à espera de negociações para uma paz justa e duradoura", declarou o Papa.

A audiência privada de Leão XIV com o Presidente ucraniano deve ocorrer ao início da tarde.

A missa de inauguração do pontificado contou com a presença de muitas delegações oficiais de países de todo o mundo, a que se juntaram mais de 100 mil fiéis, segundo números avançados pelos serviços do Vaticano.

Entre os presentes na Praça de São Pedro esteve o vice-Presidente dos Estados Unidos, JD Vance, sentado na primeira fila ao lado do secretário de Estado, Marco Rubio, em representação do país natal do novo Papa.

Antes do início da missa, Vance foi visto a levantar-se para apertar a mão de Zelensky, quando este passou para o cumprimentar, num gesto de desanuviamento após o seu encontro acrimonioso na Sala Oval com o Presidente Donald Trump em fevereiro.

Entretanto, Trump anunciou que vai falar na segunda-feira por telefone com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, e também com Zelensky, para "parar o derramamento de sangue".

O Vaticano mostrou a sua capacidade de mediação quando, por ocasião do funeral do Papa Francisco, a 26 de abril, acolheu na Basílica de São Pedro uma cimeira improvisada entre Trump e Zelensky, que aproximou posições após o seu tenso encontro de fevereiro.

No dia 08 de maio, dia da eleição do novo pontífice, Zelensky felicitou-o e manifestou o desejo de que ele continuasse a oferecer "o apoio moral e espiritual" que a Ucrânia recebeu do Papa Francisco.