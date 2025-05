Roberto Martínez divulga convocados para a 'final four' a 20 de Maio

O selecionador Roberto Martínez divulga em 20 de maio a lista de convocados de Portugal para a 'final four' da Liga das Nações, que vai decorrer em junho na Alemanha, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com uma nota publicada no site oficial do organismo, as escolhas de Roberto Martínez serão conhecidas às 12:30, numa conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O primeiro jogo da seleção nacional será em 04 de junho, frente à Alemanha e, caso vença, vai disputar a final em 08 de junho, também na Allianz Arena. Se acabar derrotada pelos germânicos, a equipa lusa disputa o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, que será também no dia 08, mas em Estugarda.

Neste momento, o lateral Diogo Dalot está em dúvida para a competição, devido a lesão, e poderá já não voltar a representar o Manchester United nesta parte final de temporada.

O também lateral João Cancelo, do Al Hilal, levanta algumas interrogações, igualmente por causa de problemas físicos, depois de já ter falhado os quartos de final com a Dinamarca.

Portugal qualificou-se para as meias-finais da Liga das Nações ao vencer os nórdicos, em Lisboa, no Estádio da Luz, por 5-2 no prolongamento, após 3-2 no tempo regulamentar, recuperando da desvantagem de 1-0 da primeira mão, em Copenhaga.

Antes desse duelo dos 'quartos', a seleção lusa já tinha conquistado o Grupo 1 à frente de Croácia, Escócia e Polónia.

Portugal, ainda com Fernando Santos no comando, conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.