Bom tempo para este domingo

Apesar da previsão de períodos de céu muito nublado para este domingo, 27 de Abril de 2025, a possibilidade de termos um dia de 'escaldar' não será surpresa para ninguém, dado o que tem acontecido nos últimos dias, com a prevalência do clima mais moderado e primaveril, a roçar o verão.

Assim, o IPMA prevê vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) de Nordeste em todo o arquipélago da Madeira, sendo que na região do Funchal pode contar com períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).



Ora, se está a pensar numa ida a banhos, saiba que na costa Norte as ondas de Nor-Noroeste terão 2 a 2,5 metros, diminuindo para 1,5 a 2 metros, enquanto na costa Sul as ondas de Sudoeste não deverão ultrapassar 1 a 1,5 metros, diminuindo para ondas inferiores a 1 metro. Uma calmaria, portanto.



A temperatura da água do mar rondará os 18 a 19º Celsius, portanto bem apetecível, embora ainda não tanto como no verão, para uma ida à praia. Mesmo para quem prefira a serra, a previsão como pode ler estará apetecível.

Contudo, é importante ter em conta a radiação ultravioleta, que estará no nível de 9, ou seja muito elevado (vermelho). Por isso, o IPMA recomenda nestas situações, mesmo com alguma nebulosidade, que tenha cuidado e utilize óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol. Essas recomendações deviam ser mandamentos.

Lembra o IPMA que "a necessidade de fazer chegar ao público em geral informação sobre a radiação UV e sobre os seus possíveis efeitos nocivos, levou a comunidade científica a definir um parâmetro que pudesse ser usado como um indicador para as exposições a esta radiação. Este parâmetro chama-se Índice UV (IUV). Assim, o IUV é uma medida dos níveis da radiação solar ultravioleta que efetivamente contribui para a formação de uma queimadura na pele humana (eritema), sendo que a sua formação depende dos tipos de pele (I, II, III, IV) e do tempo máximo de exposição solar com a pele desprotegida".

Fonte: IPMA

E continua: "O Índice UV exprime-se numericamente como o resultado da multiplicação do valor médio no tempo da irradiância efetiva (W/m2) por 40. Exemplo: Uma irradiância efetiva de 0.2 W/m2 corresponde a um valor do UVI de 8.0", pelo que "o Índice UV varia entre menor que 2, em que o UV é baixo, 3 a 5, Moderado, 6 a 7, Alto, 8 a 9, Muito Alto e superior a 11 Extremo. Os valores médios do UV para a latitude de Portugal, enquadram-se para o período compreendido entre os meses de Outubro e Abril entre 3 e 6, o que significa Moderado com possibilidade de Alto em alguns momentos deste período e entre 9 e 10 para o período compreendido entre Maio e Setembro, o que corresponde a Muito Alto".

Ou seja, mesmo neste período em que ainda estamos em Abril, a actual previsão de 9 está acima dos padrões normais. Tenha cuidado!