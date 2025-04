Universidades em serviços mínimos e sem aulas

Instituições de ensino superior estão a suspender as aulas e atividades na sequência da falha de eletricidade que está a afetar Portugal continental.

De acordo com o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), as instituições estão "a passar a serviços mínimos em termos de energia", depois de uma falha de eletricidade ter afetado hoje pelas 11:30 várias cidades, de norte a sul do país.

Em reposta à Lusa, Paulo Jorge Ferreira, que é também reitor da Universidade de Aveiro disse que o foco é a "cibersegurança e segurança física", lembrando que existem portas elétricas nas instalações.

A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa encerrou as atividades letivas a partir das 14:00, informou também aquela instituição, que vai manter o 'campus' aberto "por uma questão de segurança da comunidade académica".

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação informou a Lusa de que ainda não tem um balanço da situação nas escolas, estando ainda a recolher informação.

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.