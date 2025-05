Fátima Pinto e Telma Encarnação chamadas à selecção A

O selecionador nacional Francisco Neto anunciou esta manhã as 25 jogadoras convocadas para os dois jogos restantes jogos da Seleção feminina, frente a Inglaterra e Bélgica, das quinta e sexta jornadas do Grupo A3 da Liga das Nações, onde se destacam as chamadas das madeirenses Fátima Pinto e Telma Encarnação, ambas jogadoras do Sporting.

A equipa das Quinas, jogará primeiro no Estádio de Wembley, em Londres, dia 30 de Maio, às 19h45, rumando depois ao Funchal, na Madeira, onde a 3 de Junho defrontará as belgas, às 18 horas, no Estádio do CS Marítimo.

A concentração da comitiva nacional está marcada para a manhã deste sábado (24 de maio), na Cidade do Futebol.

Lista de convocadas:

Guarda-redes: Inês Pereira (D. Corunha), Patrícia Morais (SC Braga) e Sierra Cota-Yarde (Toronto).

Defesas: Ana Seiça (Tigres), Ana Borges (Sporting CP), Bárbara Lopes (SCU Torreense), Carolina Correia (SCU Torreense), Diana Gomes (Sevilha), Catarina Amado (SL Benfica), Carole Costa (SL Benfica).

Médios: Andreia Jacinto (Real Sociedad), Andreia Faria (SL Benfica), Andreia Norton (SL Benfica), Beatriz Fonseca (Sporting CP), Dolores Silva (SC Braga), Tatiana Pinto (At. Madrid), Fátima Pinto (Sporting CP), Samara Lino (SCU Torrense).

Avançadas: Ana Dias (Tigres), Ana Capeta (Sporting CP), Carolina Mendes (Racing Power), Diana Silva (Sporting CP), Jéssica Silva (Gothan), Stephanie Ribeiro (Pumas), Telma Encarnação (Sporting CP).