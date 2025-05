BVM chamados a 11 ocorrências relacionadas com temporal

Entre as 22h30 de ontem e as 12 horas de hoje, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados a 11 ocorrências relacionadas com o mau tempo.

Tal como o DIÁRIO já noticiou, os Voluntários foram dar apoio aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol devido a derrocadas que causaram obstrução das estradas.

No Funchal, foram mobilizados para a Estrada Conde Carvalhal devido a duas ocorrências de adufa levantadas, à Cancela, devido a uma inundação em residência e, tal como já foi noticiado, ao Lazareto devido a um movimento de massa atingiu uma habitação.