AD, Governo e primeiro-ministro receberam inequívoco voto de confiança

O presidente do PSD afirmou hoje que os portugueses deram nas eleições de domingo um voto de confiança na AD, no Governo e no primeiro-ministro, querendo que o executivo dialogue, mas que as oposições também o façam.

Luís Montenegro fez esta interpretação dos resultados eleitorais na sua intervenção inicial no final da noite eleitoral.

"O povo falou e exerceu o seu poder soberano. No recato da sua liberdade, aprovou, de forma inequívoca, um voto de confiança no Governo, na AD e no primeiro-ministro", declarou, recebendo uma prolongada salva de palmas.

De acordo com o líder do executivo, "o povo português quer este Governo e não quer outro".

"O povo quer este primeiro-ministro e não quer outro; o povo quer que este Governo dialogue com as oposições, mas o povo também quer que as oposições respeitem e dialoguem com este Governo e com este primeiro-ministro", salientou na parte inicial da sua intervenção.

Quando estão por apurar apenas os círculos da emigração, as duas coligações lideradas pelo PSD (AD -- Coligação PSD/CDS no Continente e Madeira com 86, a que se somam três da coligação PSD/CDS-PP/PPM nos Açores), obtêm 89 deputados (87 do PSD e dois do CDS-PP) e cerca de 32,7% dos votos.