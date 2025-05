Bolieiro diz que vitória nos Açores confirma projecto político

O líder da coligação PSD/CDS-PP e PPM, José Manuel Bolieiro, considerou hoje que a vitória alcançada nos Açores confirma, "de forma inequívoca", a confiança no seu projeto político e reforça a legitimidade de Montenegro.

Bolieiro, que é também presidente do Governo Regional dos Açores, numa reação aos resultados eleitorais, frisou que o 'score' eleitoral é a "confirmação da bondade do projeto político" que lidera, no âmbito de uma "tendência de confiança".

O dirigente social-democrata, que apontou ser esta a quarta vitória consecutiva da coligação, destacou a "atitude diferente" de Luís Montenegro em relação aos compromissos do Estado com os Açores.

"O primeiro-ministro vê reforçada a sua legitimidade e assumiu nos últimos 11 meses de governação uma atitude diferente relativamente aos compromissos do Estado para com o país e em particular com os Açores", afirmou, para sublinhar que "o povo decidiu bem".

Bolieiro considerou que a eleição de três deputados vai "reforçar a defesa dos Açores" e que a redução de votos em relação a 2024 resulta do valor da abstenção e da "transferência de votos" para outra força política.

O dirigente social-democrata apontou ainda que os resultados expressam o "desmerecimento das propostas do PS", apontando ser este o pior resultado dos socialistas nos Açores.

O líder da coligação reiterou a necessidade de a região se bater na revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, a par da "questão humanitária" que representa a cadeia de Ponta Delgada.

Para o líder laranja, esta "é uma noite de alegria" sem fazer desta "uma euforia, mas antes um sentido de responsabilidadade e de cumprimento de missão".

Nos Açores, a coligação atingiu os 32,26% da votação expressa, o PS assegurou 28,41% e o Chega atingiu os 15,91%.

Em branco votaram 4,21%, enquanto os nulos atingiram os 0,90 % e a abstenção foi de 57,12%.