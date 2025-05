O concelho de Machico deu a vitória à AD, com 36,40% dos votos. O PS surge em segunda posição, com 22,63% da votação, seguido do Chega, com 20,88%. O JPP aparece na quarta posição, com 10,85%.

No Caniçal o CH venceu o escrutínio com mais de um ponto percentual face à AD.

Nas restantes freguesias PSD/CDS levou a melhor.