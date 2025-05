Escolas testam equipas de emergência e evacuação em situação de incêndio

Na dinâmica do projecto Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos, da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), durante o corrente ano lectivo foram efectuados vários simulacros nas escolas da RAM. Estes simulacros de situações de suposto incêndio no edifício, treinam e testam as equipas de emergência e os procedimentos previstos no Plano de Emergência para as diferentes situações.

"Neste contexto, foram já realizados 86 simulacros de incêndio, com a comunidade escolar a demonstrar grande eficácia e automatismo nos procedimentos de emergência, como constatado pelos técnicos que acompanham a execução destes simulacros", indica nota à imprensa.

"Durante a semana passada, esses simulacros foram realizados em vários concelhos da RAM, nomeadamente Santana (EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral), Câmara de Lobos (EB1/PE do Rancho e Caldeira ) e Funchal (EB1/PE da Ajuda, Infantário Cidade dos Brinquedos e Centro Infantil/Escola Maria Eugénia de Canavial ). Os cenários de incêndio são realizados nos locais de maior risco das escolas, com o auxílio de uma máquina de fumo. Desta forma, todos os procedimentos de emergência, desde a tentativa de extinção, o alarme, os cortes de energia, a evacuação e o alerta para o 112, são testados num cenário o mais real possível", acrescenta.

A SRE e os seus parceiros neste projecto, entre os quais o Serviços Regional de Protecção Civil, tem uma calendarização anual destes simulacros agendada em concordância com as várias corporações de bombeiros dos diferentes municípios, partilhando assim em conjunto a missão de melhorar as condições e cultura de segurança da população escolar.