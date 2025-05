Atlético de Madrid perde com Osasuna e já não chega ao segundo lugar em Espanha

O Atlético de Madrid foi hoje derrotado em casa do Osasuna, na 36.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e já não vai conseguir chegar ao segundo lugar, ocupado pelo Real Madrid.

Catena, aos 25 minutos, e o 20.º golo no campeonato do croata Ante Budimir, aos 82, condenaram à derrota o conjunto orientado por Diego Simeone, o terceiro jogo que não vencem nas últimas cinco partidas.

Este resultado deixa os 'colchoneros' sem opções de chegarem ao Real Madrid quando faltam disputar duas jornadas de La Liga, na qual somam 70 pontos, contra os já inalcançáveis 78 dos 'merengues'.

Além disso, o Athletic Bilbau ainda pode chegar ao pódio, uma vez que soma 64 pontos, mas menos um jogo, que hoje vai disputar em casa do 'aflito' Getafe, podendo, em caso de vitória, ficar a três pontos do 'Atleti'.

Do outro lado, o Osasuna chegou aos 48 pontos e é nono, ainda com hipóteses de se qualificar para as competições europeias, uma vez que o Rayo Vallecano, oitavo também com 48, empatou hoje na receção ao Betis (2-2).

A equipa de Vallecas chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com tentos de De Frutos (37) e do francês Lejeune (45+6), mas o colombiano Cucho Hernández (51) e um penálti do capitão 'bético' Isco (61) anularam a vantagem.

O resultado não favorece nenhuma das equipas, uma vez que também o Betis comprometeu a luta do final de campeonato, no caso pelos postos de acesso à Liga dos Campeões, uma vez que o sexto lugar.

A equipa de Sevilha, que contou com William Carvalho a partir dos 77, já sabe que será pelo menos sexta classificada, e aceder à Liga Europa, mas fica agora a cinco pontos do Villarreal, quinto, e do Athletic Bilbau, que é quarto e ainda vai jogar hoje, ante o Getafe, e em caso de vitória já não poderá ser alcançado pelos comandados de Manuel Pellegrini.

Hoje, o FC Barcelona pode confirmar o título de campeão espanhol quando visitar o vizinho e rival Espanyol, pelas 20:30 de Lisboa, precisando de vencer.