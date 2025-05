PAN alerta para a importância de votar

A candidatura do PAN Madeira às Eleições Legislativas Nacionais do próximo dia 18 de Maio apelou, hoje, a que "todos/as os/as madeirenses e porto-santenses que vão votar".

Atendendo que amanhã, dia 11 de Maio estarão abertas as mesas de voto antecipado e em mobilidade, o partido Pessoas-Animais-Natureza aproveitou para alertar para "a importância do combate à abstenção e de todas as pessoas exercerem o seu direito ao voto".

"O voto é o poder que a população tem de decidir sobre o seu futuro e escolher as pessoas que querem que as represente na Assembleia da República. Independentemente de se identificarem partidariamente ou não, a abstenção não é solução e só contribui para manter os mesmos no centro do poder", sustenta Válter Ramos, citado em nota de imprensa.

O cabeça-de-lista do PAN pelo círculo da Madeira defendeu igualmente que "é preciso apostar na literacia política sobretudo nas escolas, de forma a que os jovens saibam reconhecer os diferentes tipos de eleições, como funcionam os círculos e a aplicação do método D'Hondt".

Por outro lado, considera que "é crucial a aposta na desburocratização do processo eleitoral, rever o método de financiamento dos partidos e promover medidas que garantam maior imparcialidade e transparência durante os períodos eleitorais".

O candidato refere ainda que o seu partido "tem apostado nas redes sociais para informar a população sobre os seus direitos, divulgando projectos individuais e colectivos que promovam a literacia política e assumindo o compromisso de continuar na luta pela credibilização da política e a dignificação das instituições".

Nesta linha, "como forma de demonstrar que é possível exercer o seu direito ainda que as pessoas não se encontrem na Região", a mandatária da candidatura do PAN, Mónica Freitas, irá exercer amanhã o voto antecipado, na Câmara Municipal de Santa Cruz, pelas 10 horas.

O PAN defende ainda que "é fundamental que o mesmo seja aplicado às eleições legislativas regionais, permitindo a todos/as os/as madeirenses o direito ao voto de forma antecipada e em mobilidade".