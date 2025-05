Chega "bastante satisfeito" com projeções da abstenção e saúda votação sem incidente

O dirigente nacional do Chega Rui Paulo Sousa mostrou-se hoje "bastante satisfeito" com as projeções da abstenção, que apontam para um intervalo entre 34,7% e 47,7%, e saudou que a votação tenha decorrido "de forma pacífica".

"Estamos bastante satisfeitos com a informação sobre a possível abstenção, que se situa, de acordo com as várias projeções das televisões até agora, entre os 34 e os 47. É um valor bastante elevado, mas vamos acreditar que se situe em cera de 40% ou abaixo, 39%, o que significa que é um valor de abstenção menor do que o de 2024", afirmou o deputado.

Na primeira reação da noite, no hotel de Lisboa que o Chega escolheu como sede para aguardar os resultados das eleições legislativas, o adjunto da Direção Nacional considerou que estes valores demonstram que "os portugueses viram estas eleições com bastante preocupação e sentiram que deviam cumprir o seu dever cívico e votar".

Rui Paulo Sousa disse esperar que este ano se registe a abstenção mais baixa de sempre.

Quanto ao resultado, que "seja de acordo com as expectativas", indicou.

"Também saudamos não ter havido qualquer problema e ter decorrido de forma pacífica esta votação", indicou.

Um incidente reportado hoje em Lisboa envolveu o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho (PS), que se queixou de ter sido agredido e alvo de insultos por parte de um homem que disse votar no Chega.

O dirigente e candidato a deputado pelo círculo de Lisboa afirmou que "é sempre uma preocupação os portugueses votarem" e que o partido quer que "todos votem".

"Sentimos que isto demonstra que o povo português sente cada vez mais que a política é importante para as suas vidas e sente necessidade de sair de casa e ir votar, o que é importante", acrescentou, defendendo que o "ideal era que todos os cidadãos votassem".

Na sala onde Rui Paulo Sousa falou está colocado um palco, com um púlpito e um ecrã de grandes dimensões com fotografias e a mensagem "Rumo à vitória". Para já, onde foram colocadas mais de 150 cadeiras, estão dezenas de jornalistas e alguns apoiantes.

Vários dirigentes do Chega já se encontram neste hotel no centro de Lisboa, mas estão noutra sala.

O líder do Chega, André Ventura, ainda não se encontra no local, devendo chegar pelas 20:10.

A RTP avançou às 19:00 uma previsão de abstenção de 36% a 42%, a SIC com uma previsão entre 34,7% e 39,7 e a CNN entre os 41,5% e os 47,7%.

Nas últimas eleições legislativas, em 10 de março de 2024, a abstenção situou-se nos 40,16%, a mais baixa desde 2005, quando ficou nos 35,74%.